Kilijan Marfi će se ipak pojaviti u novom nastavku čuvenog filma "28 dana" Denija Bojla: Objavljen trejler (video)

Posle uspešnog nastavka filma "28 dana kasnije" koji je adekvatno poneo naslov "28 godina kasnije", potvrđeno je da dobijamo i treći deo, a objavljen je i trejler.

Filmovi prate događaje u postapokaliptičnoj Engleskoj a "28 godina kasnije: Hram kostiju" prati mladog Spajka (Alfi Vilijams) koji ulazi u opasni svet kada upozna ser Džimija Kristala (igra ga Džek O’Koneli) i njegovu bandu akrobatskih ubica. U isto vreme, dr Kelson (Rejf Fajsn) započinje šokantnu novu vezu, čije posledice mogu promeniti svet. Zvanična sinopsis otkriva da u svetu Hrama kostiju najveća pretnja više nisu zaraženi – već nehumanost preživelih. Ono što