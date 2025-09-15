Kilijan Marfi će se ipak pojaviti u novom nastavku čuvenog filma "28 dana" Denija Bojla: Objavljen trejler (video)

Blic pre 5 sati
Kilijan Marfi će se ipak pojaviti u novom nastavku čuvenog filma "28 dana" Denija Bojla: Objavljen trejler (video)

Posle uspešnog nastavka filma "28 dana kasnije" koji je adekvatno poneo naslov "28 godina kasnije", potvrđeno je da dobijamo i treći deo, a objavljen je i trejler.

Filmovi prate događaje u postapokaliptičnoj Engleskoj a "28 godina kasnije: Hram kostiju" prati mladog Spajka (Alfi Vilijams) koji ulazi u opasni svet kada upozna ser Džimija Kristala (igra ga Džek O’Koneli) i njegovu bandu akrobatskih ubica. U isto vreme, dr Kelson (Rejf Fajsn) započinje šokantnu novu vezu, čije posledice mogu promeniti svet. Zvanična sinopsis otkriva da u svetu Hrama kostiju najveća pretnja više nisu zaraženi – već nehumanost preživelih. Ono što
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

28 godina kasnije: Hram kostiju: Pogledajte novi trejler i saznajte kada nastavak ove franšize stiže u naše bioskope

28 godina kasnije: Hram kostiju: Pogledajte novi trejler i saznajte kada nastavak ove franšize stiže u naše bioskope

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Kultura, najnovije vesti »

Dvadeset peta sezona kluba BitefArtCafe: Muzika uživo koja traje četvrt veka

Dvadeset peta sezona kluba BitefArtCafe: Muzika uživo koja traje četvrt veka

Danas pre 3 sata
Uništi grad i beži

Uništi grad i beži

Radar pre 4 sati
Izbacili ga iz serije zbog skandala: Spavao sa više od 3.000 žena, dobio hiv, pa krio od prostitutki da je bolestan!

Izbacili ga iz serije zbog skandala: Spavao sa više od 3.000 žena, dobio hiv, pa krio od prostitutki da je bolestan!

Kurir pre 3 sata
Kilijan Marfi će se ipak pojaviti u novom nastavku čuvenog filma "28 dana" Denija Bojla: Objavljen trejler (video)

Kilijan Marfi će se ipak pojaviti u novom nastavku čuvenog filma "28 dana" Denija Bojla: Objavljen trejler (video)

Blic pre 5 sati
28 godina kasnije: Hram kostiju: Pogledajte novi trejler i saznajte kada nastavak ove franšize stiže u naše bioskope

28 godina kasnije: Hram kostiju: Pogledajte novi trejler i saznajte kada nastavak ove franšize stiže u naše bioskope

Danas pre 6 sati