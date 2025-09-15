Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije uložilo protest ambasadoru Rusije zbog upada ruskog drona

Danas pre 7 sati  |  Beta/AFP
Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije uložilo protest ambasadoru Rusije zbog upada ruskog drona

Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije je danas pozvalo ambasadora Rusije da bi mu uručilo protest zbog, kako je ocenilo, neprihvatljivog uletanja ruskog drona u vazdušni prostor Rumunije u subotu, nekoliko dana posle spektakularnog upada grupe ruskih dronova u Poljsku što je osudila Evropska unija.

Šefu ruske diplomatske misije Vladimiru Lipajevu uručen je „oštar protest“ zbog „tog neprihvatljivog i neodgovornog čina“, napisalo je Ministarstvo u saopštenju. Ministarstvo je „pozvalo rusku stranu da preduzme sve neophodne mere“ da bi sprečilo da se ponovi takvo „kršenje suvereniteta Rumunije“. U noći sa utorka na sredu, 19 ruskih bespilotnih letelica upalo je na poljsko nebo, što je bio prvi slučaj te vrste od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Oglasila se Kaja Kalas! "Neprihatljiva povreda rumunskog vazdušnog prostora ruskim dronovima"

Oglasila se Kaja Kalas! "Neprihatljiva povreda rumunskog vazdušnog prostora ruskim dronovima"

Kurir pre 53 minuta
Bezobzirna eskalacija ugrožava regionalnu bezbednost: Kalas: Upad ruskih dronova u rumunski vazdušni prostor kršenje…

Bezobzirna eskalacija ugrožava regionalnu bezbednost: Kalas: Upad ruskih dronova u rumunski vazdušni prostor kršenje suvereniteta

Blic pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaUkrajinaRusijaPoljskaRumunija

Svet, najnovije vesti »

Sestre brutalno ubile majku Policija zatekla "najkrvaviju scenu ikada"

Sestre brutalno ubile majku Policija zatekla "najkrvaviju scenu ikada"

Alo pre 3 minuta
Horor u Čikagu: Ljudi ranjeni u masovnoj pucnjavi!

Horor u Čikagu: Ljudi ranjeni u masovnoj pucnjavi!

Alo pre 3 minuta
Rusija pokazuje mišiće: 6 NATO zemalja na nišanu (foto/video)

Rusija pokazuje mišiće: 6 NATO zemalja na nišanu (foto/video)

Alo pre 8 minuta
SAD predložile Švajcarskoj: Manje F-35 za istu cenu ugovora

SAD predložile Švajcarskoj: Manje F-35 za istu cenu ugovora

Aero.rs pre 58 minuta
Oglasila se Kaja Kalas! "Neprihatljiva povreda rumunskog vazdušnog prostora ruskim dronovima"

Oglasila se Kaja Kalas! "Neprihatljiva povreda rumunskog vazdušnog prostora ruskim dronovima"

Kurir pre 53 minuta