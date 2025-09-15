Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije uložilo protest ambasadoru Rusije zbog upada ruskog drona

Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije je danas pozvalo ambasadora Rusije da bi mu uručilo protest zbog, kako je ocenilo, neprihvatljivog uletanja ruskog drona u vazdušni prostor Rumunije u subotu, nekoliko dana posle spektakularnog upada grupe ruskih dronova u Poljsku što je osudila Evropska unija.

Šefu ruske diplomatske misije Vladimiru Lipajevu uručen je „oštar protest“ zbog „tog neprihvatljivog i neodgovornog čina“, napisalo je Ministarstvo u saopštenju. Ministarstvo je „pozvalo rusku stranu da preduzme sve neophodne mere“ da bi sprečilo da se ponovi takvo „kršenje suvereniteta Rumunije“. U noći sa utorka na sredu, 19 ruskih bespilotnih letelica upalo je na poljsko nebo, što je bio prvi slučaj te vrste od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru