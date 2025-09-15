Nemačka šampion Evrope: Bonga, Šruder i Vagner srušili Tursku u Rigi

Danas pre 35 minuta  |  N. R.
Nemačka šampion Evrope: Bonga, Šruder i Vagner srušili Tursku u Rigi

Košarkaši Nemačke postali su prvaci Evrope u Rigi, pošto su u fantastičnom finalu Evrobasketa savladali Tursku rezultatom 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16). „Panceri“ su uspeli da objedine dve krune, pošto su zvanju prvaka sveta dodali i epitet evropskog šampiona.

Izabranici Ergina Atamana su furiozno započeli finale Evrobasketa. Na krilima Šejna Larkina i Čedija Osmana poveli su 13:2 u trećem minutu uvodne deonice. Nemce je iz početne letargije trgao Isak Bonga. Krilni košarkaš Partizana ubacio je brzo sedam poena, a „panceri“ su uspeli da izjednače na 14:14 u šestom minutu. Nemačka je sjajno finiširala u početnom periodu u režiji Tristana da Silve i Franca Vagnera, pa je prvak sveta na prvoj pauzi vodio 24:22. Imali su
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Murinen najbolji mladi igrač, Bonga najbolji defanzivac Evrobasketa

Murinen najbolji mladi igrač, Bonga najbolji defanzivac Evrobasketa

RTS pre 45 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanNemačkaTurska

Sport, najnovije vesti »

Nemačka šampion Evrope: Bonga, Šruder i Vagner srušili Tursku u Rigi

Nemačka šampion Evrope: Bonga, Šruder i Vagner srušili Tursku u Rigi

Danas pre 35 minuta
Mančester junajted nije bio ovako loš od 1992: Siti ga pregazio, Amorim nema nameru da ode

Mančester junajted nije bio ovako loš od 1992: Siti ga pregazio, Amorim nema nameru da ode

Mondo pre 19 minuta
Drama: Janis bolji od Markanena, Grčka osvojila bronzanu medalju na Evrobasketu

Drama: Janis bolji od Markanena, Grčka osvojila bronzanu medalju na Evrobasketu

Danas pre 35 minuta
Jokić u drugoj petorci Evrobasketa

Jokić u drugoj petorci Evrobasketa

RTS pre 35 minuta
Ako iskreno volite košarku, Nemačka je i vaš šampion

Ako iskreno volite košarku, Nemačka je i vaš šampion

Velike priče pre 1 sat