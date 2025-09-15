"Svi su mislili da će Srbija da osvoji Evrobasket"

Nemački košarkaš Franc Vagner kaže da su svi, pa tako i on, mislili da će Srbija da bude šampion Evrobasketa.

Na kraju Srbija nije prošla ni u četvrtfinale, za šta se pobrinula moćna Finska, a Nemačka je postala šampion Evrope prvi put posle 32 godine. Iako je sigurno verovao u svoj tim, 24-godišnji as Orlando Medžika se posle podizanja trofeja osvrnuo na predvišanja pred početak turnira. "Mislim, jesam malo iznenađen. Mislim da su svi mislili da će Srbija da osvoji!", rekao je Vagner posle finala. Vagner je odigrao fenomenalno u finalu, završivši meč sa 18 poena i osam