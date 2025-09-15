Oglasio se Bogdan Bogdanović! Evo šta je poručio kapiten Srbije nakon završetka Evrobasketa

Večernje novosti pre 33 minuta
Oglasio se Bogdan Bogdanović! Evo šta je poručio kapiten Srbije nakon završetka Evrobasketa

Košarkaška reprezentacija Turske poražena je u velikom finalu Evropskog prvenstva od Nemačke sa 88:83, čime su ostali bez zlatne medalje.

FOTO: FIBA.basketball Nakon ove tesne i dramatične utakmice, Nemačka je uspela da osvoji još jedan prestižni trofej, čime su obedinili titule na Svetskom prvenstvu i Eurobasketu. Posle finalnog meča u Rigi oglasio se kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović koji je zbog povrede ranije okončao nastup na Eurobasketu već posle drugoog kola grupne faze: - Čestitke, Turska - napisao je Bogdanović prvo na turskom jeziku. Tebrikler Turkey 👏👏👏 You guys played your
Ako ste propustili spektakularno finale Eurobasketa - ovo morate pogledati! Najzanimljiviji detalji sa meča o kom bruji čitava…

Kurir pre 38 minuta
VIDEO Tako govori evropski i svetski MVP, Alan krenuo da govori skromno, a onda ga je Šruder prekinuo i nahvalio kao nikad pre

Nova pre 42 minuta
Nikad ne potcenjuj srce šampiona

B92 pre 1 sat
Rezultati svih utakmica Evrobasketa 2025. i reportaže BBC novinara

Danas pre 1 sat
Nemačka objedinila titulu evropskog i svetskog šampiona, Turci poraženi u sjajnom finalu Evrobasketa

Danas pre 1 sat
Nemačka šampion Evrope: Bonga, Šruder i Vagner srušili Tursku u Rigi

Danas pre 8 sati
Isak Bonga upitan za Partizan: Pokorio Evropu sa Nemačkom, uzeo MVP trofej u finalu, pa otvorio srce!

Kurir pre 7 sati
