Protest „Kampus nije policijska stanica“ u Novom Sadu: „Policija da napusti studentski grad, ovde im nije mesto“

Protest pod nazivom „Kampus nije policijska stanica“, održan je danas u novosadskom kampusu.

Građani i studenti poručili su da žele da se policija, koja je tu već 20 dana, povuče iz Rektorata i iz kampusa. Skup je organizovao Slobodan univerzitet jer kako kažu profesori okupljeni u ovoj organizaciji, policija je danas jubilarni dvadeseti dan u kampusu. Protes je počeo je u 11.52 odavanjem šesnaestominutne pošte nastradalima na Železničkoj stanici. Nakon govora, deo ljudi se pridružio protestu paora kod kompleksa Banovine na Bulevaru Mihajla Pupina. A post