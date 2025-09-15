Zanimljiv izbor prve petorke i MVP-ja Evrobasketa: Bonga nije jedini sa laskavim trofejom iz tabora Nemačke

Reprezentativac Nemačke Isak Bonga proglašen je za najkorisnijeg igrača finala Evrobasketa.

Krilni igrač Partizana je bio sjajan sa 20 poena, pet skokova i tri asistencije uz nemerljiv doprinos u odbrani u pobedi nad Turskom. U najboljoj petorci Evrobasketa su Denis Šruder (Nemačka), Luka Dončić (Slovenija), Franc Vagner (Nemačka), Janis Adetokumbo (Grčka) i Alperen Šengun (Turska). Za MVP-ja šampionata Evrope je izabran Denis Šruder koji je bio čovek odluke u ključnim trenucima finala Evrobasketa. Plejmejker Sakramento Kingsa u ponedeljak puni 32 godine