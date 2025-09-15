Zanimljiv izbor prve petorke i MVP-ja Evrobasketa: Bonga nije jedini sa laskavim trofejom iz tabora Nemačke

Danas pre 7 sati  |  N. R.
Zanimljiv izbor prve petorke i MVP-ja Evrobasketa: Bonga nije jedini sa laskavim trofejom iz tabora Nemačke

Reprezentativac Nemačke Isak Bonga proglašen je za najkorisnijeg igrača finala Evrobasketa.

Krilni igrač Partizana je bio sjajan sa 20 poena, pet skokova i tri asistencije uz nemerljiv doprinos u odbrani u pobedi nad Turskom. U najboljoj petorci Evrobasketa su Denis Šruder (Nemačka), Luka Dončić (Slovenija), Franc Vagner (Nemačka), Janis Adetokumbo (Grčka) i Alperen Šengun (Turska). Za MVP-ja šampionata Evrope je izabran Denis Šruder koji je bio čovek odluke u ključnim trenucima finala Evrobasketa. Plejmejker Sakramento Kingsa u ponedeljak puni 32 godine
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Jokić u drugoj petorci Evrobasketa

Jokić u drugoj petorci Evrobasketa

RTS pre 5 sati
Nikola Jokić van prve petorke Eurobasketa: Oglasila se FIBA i donela novu odluku!

Nikola Jokić van prve petorke Eurobasketa: Oglasila se FIBA i donela novu odluku!

Kurir pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanSlovenijaGrčkaNemačkaSakramentoIzboriTurska

Sport, najnovije vesti »

Danac osvojio Španiju: Vingegor pobednik 80. jubilarne Vuelte, poslednja etapa prekinuta zbog protesta

Danac osvojio Španiju: Vingegor pobednik 80. jubilarne Vuelte, poslednja etapa prekinuta zbog protesta

Kurir pre 54 minuta
Bonga „upucao“ zlato

Bonga „upucao“ zlato

Sportski žurnal pre 1 sat
Partizan odličan 5

Partizan odličan 5

Sportski žurnal pre 1 sat
Zvezdino iskupljenje

Zvezdino iskupljenje

Sportski žurnal pre 1 sat
Foto finiš odlučio maratona, Tanzanijac ukrao zlato Nemcu

Foto finiš odlučio maratona, Tanzanijac ukrao zlato Nemcu

Sport klub pre 2 sata