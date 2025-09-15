Završen protest u Novom Sadu „Slobodo, tu smo“: „Kampus je naš i ostaje slobodan“ (FOTO; VIDEO)

Danas pre 2 sata  |  A. L.
Koncertom malog sastava big benda „Novosadašnji“ okončan je večerašnji protest u Novom Sadu pod nazivom „Slobodo, tu smo!“ koji su organizovali Zborovi Novog Sada.

Skup je počeo u 18 časova na Trgu slobode, gde su se ispred Gradske kuće ljudi okupili uprkos kiši. Kolona od nekoliko hiljada Novosađana došla je u Kampus Univerziteta gde je održano 16 minuta tišine čime je odata pošta poginulima u pada nadstrešnice ulaza novosadske Železničke stanice 1. novembra 2024. Na čelu kolone bio je veliki transparent „Studenti imaju jedan hitan zahtev – Raspiši izbore!“. Na protestu su bili i advokati koji su nosili prsluke na kojima
