Rođeni Beograđanin odveo Nemačku na tron! Prvak Evrope u košarci zahvaljujući ovom čoveku

Hello pre 3 sata
Rođeni Beograđanin odveo Nemačku na tron! Prvak Evrope u košarci zahvaljujući ovom čoveku

Nemačka je prvak Evrope u košarci! Košarkaška reprezentacija Nemačke drugi put u istoriji okitila se titulom šampiona Evrope.

Nemačka je u finalu savladala Tursku rzeultatom 88:83. U oba slučaja se pokazalo da Nemci ne mogu bez "jugovića". Posle Svetislava Pešića, koji je davne 1993. godine odveo Nemce do prve titule, i ova druga je vezana za trenera sa naših prostora. Sticajem okolnosti, selektor Nemačke Aleks Mumbru je mesto trenera prepustio Alanu Ibrahimagiću. Španskom stručnjaku je pozlilo pred prvenstvo, pa je završio u bolnici. Kako samo ime govori, radi se o treneru sa naših
Otvori na hellomagazin.rs

Povezane vesti »

Zbog rata sa porodicom bežao u Nemačku, dražen petrović mu bio idol... Rođeni Beograđanin koji se popeo na krov Evrope ima…

Zbog rata sa porodicom bežao u Nemačku, dražen petrović mu bio idol... Rođeni Beograđanin koji se popeo na krov Evrope ima filmsku životnu priču!

Kurir pre 10 minuta
Krenuo sa Drine zbog Dražena, '92 bežao u Nemačku: Ovako je Alan Ibrahimagić iz Beograda osvojio Eurobasket

Krenuo sa Drine zbog Dražena, '92 bežao u Nemačku: Ovako je Alan Ibrahimagić iz Beograda osvojio Eurobasket

Mondo pre 59 minuta
Iznervirao Srbe, pa postao najbolji na Evrobasketu

Iznervirao Srbe, pa postao najbolji na Evrobasketu

Nova pre 2 sata
Šruder u izabranom društvu: Srbin i još šestorica su ovo uspeli pre njega u istoriji košarke

Šruder u izabranom društvu: Srbin i još šestorica su ovo uspeli pre njega u istoriji košarke

Nova pre 1 sat
B92.sport u Rigi: Gotovo - Srbija razočarala, Nemačka je šampion

B92.sport u Rigi: Gotovo - Srbija razočarala, Nemačka je šampion

B92 pre 1 sat
Partizanov igrač — MVP finala: Sve ovo je sudbina!

Partizanov igrač — MVP finala: Sve ovo je sudbina!

Hot sport pre 3 sata
Ako ste propustili spektakularno finale Eurobasketa - ovo morate pogledati! Najzanimljiviji detalji sa meča o kom bruji čitava…

Ako ste propustili spektakularno finale Eurobasketa - ovo morate pogledati! Najzanimljiviji detalji sa meča o kom bruji čitava planeta!

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNemačkaTurska

Sport, najnovije vesti »

Zdravko Mamić otkrio da mnogo Hrvata dolazi da bodri Partizan

Zdravko Mamić otkrio da mnogo Hrvata dolazi da bodri Partizan

Danas pre 15 minuta
Đoković kao uzor i obaveza čuvanja tradicije - kalifornikacija srpskih korena Ive Jović

Đoković kao uzor i obaveza čuvanja tradicije - kalifornikacija srpskih korena Ive Jović

RTS pre 15 minuta
Jeziva scena - saigračice grcale u suzama! Reprezentativka Amerike se srušila na terenu, meč odmah prekinut! Poznato u kakvoj…

Jeziva scena - saigračice grcale u suzama! Reprezentativka Amerike se srušila na terenu, meč odmah prekinut! Poznato u kakvoj je stanju nakon kolapsa!

Kurir pre 0 minuta
Zbog rata sa porodicom bežao u Nemačku, dražen petrović mu bio idol... Rođeni Beograđanin koji se popeo na krov Evrope ima…

Zbog rata sa porodicom bežao u Nemačku, dražen petrović mu bio idol... Rođeni Beograđanin koji se popeo na krov Evrope ima filmsku životnu priču!

Kurir pre 10 minuta
ATP lista - Nole zadržao svoje mesto

ATP lista - Nole zadržao svoje mesto

Sportske.net pre 9 minuta