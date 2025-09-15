Paori iz cele Vojvodine stigli ispred Banovine (VIDEO)

Paori iz cele Vojvodine stigli ispred Banovine (VIDEO)

Paori iz Vojvodine stigli su u Novi Sad, ispred zgrade Banovine na Bulevaru Mihajla Pupina.

Za saobraćaj je blokiran deo Bulevara Mihajla Pupina kod Banovina, javlja 021.rs. Saobraćaj se odvija i na Varadinskom mostu, uz pristup sa keja. Poljoprivrednici su svoje traktore dovezli iz više mesta u Vojvodini. Kod Banovine je policija, a ispred zdanja su postavljene ograde. Razlog njihovog protesta je to što ove godine nisu dobili ništa od subvencija, dok su proizvođači kukuruza imali izuzetno lošu godinu zbog sušne sezone. Govori na skupu zakazani su za 16
