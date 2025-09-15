"Ismevaće ga kad poraste" Žena Ognjena Amidžića javno pokazala kakve joj poruke stižu zbog sina, a onda preokret

Kurir pre 1 sat
"Ismevaće ga kad poraste" Žena Ognjena Amidžića javno pokazala kakve joj poruke stižu zbog sina, a onda preokret

Ognjen Amidžić i Mina Naumović prošle godine dobili su sina kojem su dali ime Perun, a pre nekoliko dana obelodanili su da će ponovo postati roditelji i to ovog puta jedne devojčice.

Ognjen ima i sina iz prvog braka i sina u drugom iz drugog braka, pa nema sumnje da ga je vest da će postati otac devojčice posebno obradovala. Međutim, njegova žena se sada oglasila i otkrila s kakvim komentarima se susreće zbog imena koje su odabrali za naslednika Peruna. - Bože dete je prelepo, ali ime katastrofa, to u životu nisam čula. Kad poraste deca će ga ismevati to samo poznati rade - napisala je jedna korisnica društvene mreže, međutim sada je usledio
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

"Kada poraste deca će ga ismevati zbog imena": Žena Ognjena Amidžića otkrila kroz šta prolazi zbog sina, a SAD usledio obrt…

"Kada poraste deca će ga ismevati zbog imena": Žena Ognjena Amidžića otkrila kroz šta prolazi zbog sina, a SAD usledio obrt: Evo šta joj žene šalju na mrežama

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ognjen Amidžićdetemina naumovic

Zabava, najnovije vesti »

"Ismevaće ga kad poraste" Žena Ognjena Amidžića javno pokazala kakve joj poruke stižu zbog sina, a onda preokret

"Ismevaće ga kad poraste" Žena Ognjena Amidžića javno pokazala kakve joj poruke stižu zbog sina, a onda preokret

Kurir pre 1 sat
Evo koliko je visoka žena Darka Lazića: Katarina pokazala vrelu fotku i odogovorila na pitanja pratilaca - u bikiniju izgleda…

Evo koliko je visoka žena Darka Lazića: Katarina pokazala vrelu fotku i odogovorila na pitanja pratilaca - u bikiniju izgleda nikad bolje (foto)

Blic pre 1 sat
Milan Milošević usnimio majku, pokazao kako izgleda posle 236 teških dana borbe za život: Samo je ovo rekla

Milan Milošević usnimio majku, pokazao kako izgleda posle 236 teških dana borbe za život: Samo je ovo rekla

Telegraf pre 1 sat
Marija Mikić razvedena otišla u porodični dom, pa se oglasila emotivnom porukom: "Ne znam da li si..."

Marija Mikić razvedena otišla u porodični dom, pa se oglasila emotivnom porukom: "Ne znam da li si..."

Telegraf pre 1 sat
Zaljubljena do ušiju: Kija Kockar pokazala šta je dobila od dečka - stalno je obasipa znacima pažnje, odmah slikala poklon…

Zaljubljena do ušiju: Kija Kockar pokazala šta je dobila od dečka - stalno je obasipa znacima pažnje, odmah slikala poklon (foto)

Blic pre 2 sata