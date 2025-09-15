"Kada poraste deca će ga ismevati zbog imena": Žena Ognjena Amidžića otkrila kroz šta prolazi zbog sina, a SAD usledio obrt: Evo šta joj žene šalju na mrežama

Ognjen Amidžić i njegova supruga Mina Naumović prošle godine dobili su sina kojem su dali ime Perun, a ona se sada ponovo nalazi u drugom stanju i par čeka ovog puta devojčicu.

Mina je nedavno na svom Instagram profilu pokazala sa kakvim se komentarima susreće zbog imena koje su odabrali za naslednika. - Bože dete je prelepo, ali ime katastrofa, to u životu nisam čula. Kad poraste deca će ga ismevati to samo poznati rade - napisala je jedna korisnica društvene mreže, međutim sada je usledio obrt, pa je Mina pokazala kakve poruke joj sada žene šalju: "Perun je toliko presladak da ću svom detetu dati to ime" - bila je jedna poruka koju je