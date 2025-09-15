"Kada poraste deca će ga ismevati zbog imena": Žena Ognjena Amidžića otkrila kroz šta prolazi zbog sina, a SAD usledio obrt: Evo šta joj žene šalju na mrežama

Blic pre 8 sati
"Kada poraste deca će ga ismevati zbog imena": Žena Ognjena Amidžića otkrila kroz šta prolazi zbog sina, a SAD usledio obrt…

Ognjen Amidžić i njegova supruga Mina Naumović prošle godine dobili su sina kojem su dali ime Perun, a ona se sada ponovo nalazi u drugom stanju i par čeka ovog puta devojčicu.

Mina je nedavno na svom Instagram profilu pokazala sa kakvim se komentarima susreće zbog imena koje su odabrali za naslednika. - Bože dete je prelepo, ali ime katastrofa, to u životu nisam čula. Kad poraste deca će ga ismevati to samo poznati rade - napisala je jedna korisnica društvene mreže, međutim sada je usledio obrt, pa je Mina pokazala kakve poruke joj sada žene šalju: "Perun je toliko presladak da ću svom detetu dati to ime" - bila je jedna poruka koju je
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Ismevaće ga kad poraste" Žena Ognjena Amidžića javno pokazala kakve joj poruke stižu zbog sina, a onda preokret

"Ismevaće ga kad poraste" Žena Ognjena Amidžića javno pokazala kakve joj poruke stižu zbog sina, a onda preokret

Kurir pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ognjen Amidžić

Zabava, najnovije vesti »

Zaljubljena do ušiju: Kija Kockar pokazala šta je dobila od dečka - stalno je obasipa znacima pažnje, odmah slikala poklon…

Zaljubljena do ušiju: Kija Kockar pokazala šta je dobila od dečka - stalno je obasipa znacima pažnje, odmah slikala poklon (foto)

Blic pre 37 minuta
Evo koliko je visoka žena Darka Lazića: Katarina pokazala vrelu fotku i odogovorila na pitanja pratilaca - u bikiniju izgleda…

Evo koliko je visoka žena Darka Lazića: Katarina pokazala vrelu fotku i odogovorila na pitanja pratilaca - u bikiniju izgleda nikad bolje (foto)

Blic pre 1 sat
"Ismevaće ga kad poraste" Žena Ognjena Amidžića javno pokazala kakve joj poruke stižu zbog sina, a onda preokret

"Ismevaće ga kad poraste" Žena Ognjena Amidžića javno pokazala kakve joj poruke stižu zbog sina, a onda preokret

Kurir pre 4 sati
Milan Milošević usnimio majku, pokazao kako izgleda posle 236 teških dana borbe za život: Samo je ovo rekla

Milan Milošević usnimio majku, pokazao kako izgleda posle 236 teških dana borbe za život: Samo je ovo rekla

Telegraf pre 4 sati
Marija Mikić razvedena otišla u porodični dom, pa se oglasila emotivnom porukom: "Ne znam da li si..."

Marija Mikić razvedena otišla u porodični dom, pa se oglasila emotivnom porukom: "Ne znam da li si..."

Telegraf pre 4 sati