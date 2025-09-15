Policija uhapsila osumnjičenog za ubistvo i paljenje kuće u okolini Obrenovca

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je policija uhapsila S.

P. (37), koji se sumnjiči da je danas kolima usmrtio četrdesetpetogodišnjeg muškarca, nakon čega je pobegao, a kojem je prethodno, kako se sumnja, zapalio kuću u okolini Obrenovca. „Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Obrenovac, PS Ub, Interventne jedinice 92 i UKP u Beogradu, uhapsili su S. P, koji se sumnjiči da je kolima usmrtio četrdesetpetogodišnjeg muškarca, nakon čega je pobegao, a kojem je prethodno, kako se sumnja, zapalio kuću u