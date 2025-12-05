Oteli državljanke Kine sa aerodroma "Nikola Tesla" pa ih silovali Uhapšene tri osobe u Pančevu: Odveli ih u kuću u Dolovu

Blic pre 2 sata
Oteli državljanke Kine sa aerodroma "Nikola Tesla" pa ih silovali Uhapšene tri osobe u Pančevu: Odveli ih u kuću u Dolovu
Više javno tužilaštvo u Pančevu odredilo je zadržavanje za tri osumnjičena lica, državljana Narodne Republike Kine Osumnjičeni su izvedeni zbog učestvovanja u krivičnom delu otmice i dodatnih optužbi za silovanje Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu uhapšena su lica L.X.G. (40), C.J.L. (38) i W.T. (43), državljana Narodne Republike Kine, a određeno im je zadržavanje od 48 sati zbog učestvovanja u otmici. Osumnjičeni su uhapšeni jer se terete da su kao
Uhapšeni državljani Kine osumnjičeni za otmicu i silovanje

Danas pre 1 sat
Uhapšeni državljani Kine osumnjičeni za otmicu i silovanje

Danas pre 1 sat
Brajan Volš snimljen 2 dana nakon Aninog nestanka! U sudnici pušten snimak na kom baca kese u kontejner, u njima policija…

Brajan Volš snimljen 2 dana nakon Aninog nestanka! U sudnici pušten snimak na kom baca kese u kontejner, u njima policija pronašla ključne dokaze (video)

Blic pre 2 sata
(Foto) Presreli kombi i ukrali 2 miliona evra: Još uvek ni traga pljačkašima koji su spalili vozilo kod Novog Pazara, evo šta…

(Foto) Presreli kombi i ukrali 2 miliona evra: Još uvek ni traga pljačkašima koji su spalili vozilo kod Novog Pazara, evo šta znamo sve o filmskoj krađi

Blic pre 2 sata
Blic pre 2 sata
Blic pre 3 sata