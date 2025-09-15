Sindikat Centar - GSP Beograd: Privatni prevoznici ponovo traže više novca iz budžeta grada

Konzorcijum privatnih prevoznika „BG Bus prevoz“ podneo je zahtev za povećanje cene rada za autobuse sa pogonom na gas za 9,42 odsto dok je za autobuse sa pogonom na evrodizel traženo poskupljenje od 5,54 odsto, pravdajući takav potez povećanjem prosečne bruto zarade u Beogradu i poskupljenjem gasa.

Ovaj predlog će se naći na sledećoj sednici Skupštine grada u petak 19. septembra, saznaje sindikat " Centar ‒ GSP Beograd". Konzorcijum privatnih prevoznika koji čine i prevoznici &LC Group, ASP Strela-Obrenovac, Banbus, uprava grada je angažovala u septembru 2024. godine na 84 linije gradskog prevoza, sa više od 500 vozila, oduzimajući pritom brojne linije Gradskom saobraćajnom preduzeću kako bi umesto javnog gradskog prevoznika angažovala vozila privatnih