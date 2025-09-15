Sindikat Centar - GSP Beograd: Privatni prevoznici ponovo traže više novca iz budžeta grada

N1 Info pre 3 sata  |  N1 Beograd
Sindikat Centar - GSP Beograd: Privatni prevoznici ponovo traže više novca iz budžeta grada

Konzorcijum privatnih prevoznika „BG Bus prevoz“ podneo je zahtev za povećanje cene rada za autobuse sa pogonom na gas za 9,42 odsto dok je za autobuse sa pogonom na evrodizel traženo poskupljenje od 5,54 odsto, pravdajući takav potez povećanjem prosečne bruto zarade u Beogradu i poskupljenjem gasa.

Ovaj predlog će se naći na sledećoj sednici Skupštine grada u petak 19. septembra, saznaje sindikat " Centar ‒ GSP Beograd". Konzorcijum privatnih prevoznika koji čine i prevoznici &LC Group, ASP Strela-Obrenovac, Banbus, uprava grada je angažovala u septembru 2024. godine na 84 linije gradskog prevoza, sa više od 500 vozila, oduzimajući pritom brojne linije Gradskom saobraćajnom preduzeću kako bi umesto javnog gradskog prevoznika angažovala vozila privatnih
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Sindikat „Centar – GSP Beograd“: Ko i za koga hoće da izmuze milijarde iz gradske kase?

Sindikat „Centar – GSP Beograd“: Ko i za koga hoće da izmuze milijarde iz gradske kase?

Vreme pre 45 minuta
Sindikat Centar - GSP Beograd: Privatni prevoznici ponovo traže više novca iz budžeta grada

Sindikat Centar - GSP Beograd: Privatni prevoznici ponovo traže više novca iz budžeta grada

Novi magazin pre 35 minuta
Privatni prevoznici ponovo traže više novca iz budžeta Grada Beograda

Privatni prevoznici ponovo traže više novca iz budžeta Grada Beograda

Nova ekonomija pre 2 sata
Privatni prevoznici ponovo traže više novca iz beogradskog budžeta

Privatni prevoznici ponovo traže više novca iz beogradskog budžeta

Ekapija pre 2 sata
Sindikat centar: Privatnici traže više para za gradski prevoz

Sindikat centar: Privatnici traže više para za gradski prevoz

Danas pre 1 sat
Privatni prevoznici ponovo traže više novca iz budžeta Grada Beograda

Privatni prevoznici ponovo traže više novca iz budžeta Grada Beograda

Biznis.rs pre 1 sat
Privatni prevoznici ponovo traže više novca iz budžeta Grada

Privatni prevoznici ponovo traže više novca iz budžeta Grada

Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BudžetGSPSindikatposkupljenje gasaObrenovac

Ekonomija, najnovije vesti »

Kako bez keša i kredita legalno doći do automobila?

Kako bez keša i kredita legalno doći do automobila?

Biznis i finansije pre 14 minuta
Šta je "Job hugging" - novi trend koji ugrožava karijeru

Šta je "Job hugging" - novi trend koji ugrožava karijeru

Kamatica pre 10 minuta
YouGov: Mleko i mlečni proizvodi se kupuju oko šest puta mesečno

YouGov: Mleko i mlečni proizvodi se kupuju oko šest puta mesečno

InStore pre 0 minuta
Pet minuta slave labubu lutkca: Pop Mart zabeležio pad od 13 milijardi dolara - odsvirala svoje?!

Pet minuta slave labubu lutkca: Pop Mart zabeležio pad od 13 milijardi dolara - odsvirala svoje?!

Kurir pre 10 minuta
Ako bacate stare platne kartice u smeće, dobro pročitajte ovaj tekst: Niste ni slutili šta sve može da vam se desi

Ako bacate stare platne kartice u smeće, dobro pročitajte ovaj tekst: Niste ni slutili šta sve može da vam se desi

Mondo pre 15 minuta