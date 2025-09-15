Privatni prevoznici ponovo traže više novca iz budžeta Grada Beograda

Konzorcijum privatnih prevoznika „BG Bus prevoz“ podneo je zahtev za povećanje cene rada za autobuse sa pogonom na gas za 9,42 odsto dok je za autobuse sa pogonom na evrodizel traženo poskupljenje od 5,54 odsto, pravdajući takav potez povećanjem prosečne bruto zarade u Beogradu i poskupljenjem gasa, a ovaj predlog će se naći na sledećoj sednici Skupštine grada u petak 19. septembra, saznaje sindikat „Centar ‒ GSP Beograd“. Konzorcijum privatnih prevoznika koji čine