Jokić u drugoj petorci Evrobasketa

Centar reprezentacije Srbije Nikola Jokić izabran je u drugu petorku Evrobasketa.

Košarkaš Denver nagetsa našao se među drugih najboljih pet igrača kontinentalnog šampionata iako je Srbija eliminisana već u osmini finala od Finske. Osim Nikole Jokića u drugom timu su još i Džordan Lojd, Lauri Markanen, Džedi Osman i Deni Avdija. Zanimljivo je da je reprezentativac Turske Džedi Osman odigrao svih 40 minuta finala protiv Nemačke. U prvoj petorci šampionata našli su se Denis Šreder, Luka Dončić, Franc Vagner, Janis Adetokumbo i Alperen Šengun.
