RTV pre 51 minuta  |  Tanjug
BANJALUKA - Trgovi, ulice, zgrade institucija i značajnije raskrsnice širom Srpske ukrašene su trobojkama Republike Srpske i Srbije, koje svetle na LED displejima povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji se obeležava danas.

U Banjaluci su već sinoć u znaku srpskih zastava bili Gospodska ulica, Trg Krajine, istočni i zapadni tranzit i mnoga druga mesta, a na mnogim lokacijama nalaze se i LED displeji, prenosi RTRS. Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Doboju je objavljen LED displej, dok su ulice Trebinja okićene zastavama Republike Srpske i Srbije. U Srbiji, kao i u Republici Srpskoj danas se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u
Beograd u znaku Srpskih zastava: Dan srpskog jedinstva biće obeležen i u rodnom gradu najpoznatijeg Solunca, Dragutina Matića (foto)

Beograd u znaku Srpskih zastava: Dan srpskog jedinstva biće obeležen i u rodnom gradu najpoznatijeg Solunca, Dragutina Matića (foto)

Republika Srpska, Banjaluka, Trebinje

Republika Srpska okićena zastavama Srbije i Srpske povodom Dana srpskog jedinstva

Beograd u znaku Srpskih zastava: Dan srpskog jedinstva biće obeležen i u rodnom gradu najpoznatijeg Solunca, Dragutina Matića (foto)

Beograd u znaku Srpskih zastava: Dan srpskog jedinstva biće obeležen i u rodnom gradu najpoznatijeg Solunca, Dragutina Matića (foto)

