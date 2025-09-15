Banke u obavezi da od danas smanje kamate za građane sa primanjima do 100.000 dinara

Stav.life pre 3 sata  |  Tanjug
Banke u obavezi da od danas smanje kamate za građane sa primanjima do 100.000 dinara
Banke u Srbiji obavezne su da od danas smanje kamatne stope na potrošačke, gotovinske i stambene kredite za zaposlene i penzionere čija su primanja manja od 100.000 dinara, a kako je ranije objavila Narodna banka Srbije ovi kreditni proizvodi pod povoljnijim uslovima trebalo bi da budu objavljeni kao posebna ponuda banaka na njihovim internet prezentacijama. Ovi proizvodi podrazumevaju dinarske, potrošačke i gotovinske kredite do milion dinara, dinarske kredite za
