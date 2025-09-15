Jak zemljotres pogodio Bugarsku

Telegraf pre 52 minuta  |  Telegraf.rs
Jak zemljotres pogodio Bugarsku

Zemljotres magnitude 3,4 stepeni Rihtera zabeležen je u ponedeljak, 15. septembra u 08:01 časova, na području Bugarske.

Potres je zabeležen 57 kilometara od Burgasa, javlja EMSC. Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 42.77 i dužine 26.87. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 16.8 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju. (Telegraf.rs)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Jak zemljotres pogodio najveću luku u Bugarskoj: Jutros se treslo tlo kod Crnog Mora

Jak zemljotres pogodio najveću luku u Bugarskoj: Jutros se treslo tlo kod Crnog Mora

Blic pre 8 minuta
Snažan zemljotres pogodio Grčku

Snažan zemljotres pogodio Grčku

Nova pre 52 minuta
Snažan zemljotres pogodio Grčku: Treslo se "more", nema upozorenja od cunamija

Snažan zemljotres pogodio Grčku: Treslo se "more", nema upozorenja od cunamija

Blic pre 1 sat
Zemljotres jačine 4,1 pogodio Grčku: Treslo se ostrvo Amorgos

Zemljotres jačine 4,1 pogodio Grčku: Treslo se ostrvo Amorgos

Euronews pre 1 sat
Jak zemljotres uznemirio Grčku Treslo se kod ovog ostrva

Jak zemljotres uznemirio Grčku Treslo se kod ovog ostrva

Dnevnik pre 1 sat
Jak zemljotres pogodio Grčku: Potres od 4,1 stepena po Rihteru, evo gde je bio epicentar

Jak zemljotres pogodio Grčku: Potres od 4,1 stepena po Rihteru, evo gde je bio epicentar

Mondo pre 1 sat
Jak zemljotres u Grčkoj

Jak zemljotres u Grčkoj

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresBugarskapotres

Svet, najnovije vesti »

Smrt Čarlija Kirka izazvala lanac otkaza i koordinisanu kampanju napada na društvenim mrežama

Smrt Čarlija Kirka izazvala lanac otkaza i koordinisanu kampanju napada na društvenim mrežama

Nova pre 8 minuta
Tramp objasnio šta ometa dijalog Putina i Zelenskog

Tramp objasnio šta ometa dijalog Putina i Zelenskog

Sputnik pre 12 minuta
Jak zemljotres pogodio najveću luku u Bugarskoj: Jutros se treslo tlo kod Crnog Mora

Jak zemljotres pogodio najveću luku u Bugarskoj: Jutros se treslo tlo kod Crnog Mora

Blic pre 8 minuta
Ubistvo Čarlija Kirka: Osumnjičeni ne sarađuje sa nadležnima, kaže guverner

Ubistvo Čarlija Kirka: Osumnjičeni ne sarađuje sa nadležnima, kaže guverner

Danas pre 13 minuta
Kitovi ubice potopili brod u poznatom letovalištu: Ljudi bezbrižno plovili kada je počeo napad! Kamera zabeležila sve, talasi…

Kitovi ubice potopili brod u poznatom letovalištu: Ljudi bezbrižno plovili kada je počeo napad! Kamera zabeležila sve, talasi je potpuno progutali (video)

Kurir pre 13 minuta