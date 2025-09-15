Jak zemljotres pogodio Bugarsku

Zemljotres magnitude 3,4 stepeni Rihtera zabeležen je u ponedeljak, 15. septembra u 08:01 časova, na području Bugarske.

Potres je zabeležen 57 kilometara od Burgasa, javlja EMSC. Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 42.77 i dužine 26.87. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 16.8 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju. (Telegraf.rs)