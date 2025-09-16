MUP: Uhapšena četvorica poljoprivrednika zbog nasilnog ponašanja na protestu u Novom Sadu

Beta pre 2 sata

Pripadnici policije uhapsili su danas Ž.Đ, N.A, R.P. i D.K. zbog sumnje da su se nasilno ponašali na protestu udruženja zemljoradnika ispred zgrade Pokrajinske vlade u Novom Sadu.

"Sumnja se da su oni juče, na neprijavljenom javnom okupljanju u Novom Sadu, vređali dvojicu Novosađana, a zatim jednog od njih fizički napali i oborili na zemlju", piše u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Dodaje se da im je određeno zadržavanje do 48 sati, te da će uz krivičnu prijavunb biti privedeni osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

Mileta Slankamenac iz Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije kazao je jutros agenciji Beta da su tri člana te organizacije uhapšena.

Po njegovim rečima, poljoprivrednike su provocirale dve nepoznate osobe koje je policija legitimisala i udaljila sa protesta.

(Beta, 16.09.2025)

