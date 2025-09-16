Poljoprivrednici pozivaju na protest podrške uhapšenima na skupu u Novom Sadu

Nedeljnik pre 2 sata
Poljoprivrednici pozivaju na protest podrške uhapšenima na skupu u Novom Sadu

Skup podrške uhapšenim poljoprivrednicima zakazan je za sutra, sredu, 17. septembra u Novom Sadu, ispred zgrade pravosudnih organa u Sutjeskoj 3.

Poljoprivrednici su pozvali građane da se u 11:00 časova okupe u što većem broju i podrže one koji su “uvek bili tu za sve nas”. Uhapšeni poljoprivrednici zbog navodnog sukoba na protestu “Sve može da sačeka, neće poljski radovi pobeći a neće ni stoka pocrkati od gladi. Vidimo se!”, naveli su paori. Policija je saopštila da je jutros privela četvoricu poljoprivrednika iz Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije. Policija je navela da se sumnja da su juče, na
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Skup podrške uhapšenim poljoprivrednicima sutra ispred suda u Novom Sadu

Skup podrške uhapšenim poljoprivrednicima sutra ispred suda u Novom Sadu

Nova pre 1 sat
Skup podrške uhapšenim poljoprivrednicima sutra ispred suda u Novom Sadu

Skup podrške uhapšenim poljoprivrednicima sutra ispred suda u Novom Sadu

Novi magazin pre 1 sat
Skup podrške uhapšenima zbog incidenta na protestu poljoprivrednika u sredu ispred suda

Skup podrške uhapšenima zbog incidenta na protestu poljoprivrednika u sredu ispred suda

Moj Novi Sad pre 2 sata
Skup podrške uhapšenim poljoprivrednicima najavljen za sredu ispred suda

Skup podrške uhapšenim poljoprivrednicima najavljen za sredu ispred suda

Radio 021 pre 3 sata
Protest podrške uhapšenim poljoprivrednicima u sredu u Novom Sadu

Protest podrške uhapšenim poljoprivrednicima u sredu u Novom Sadu

Vreme pre 3 sata
Studio Live: Senat na potezu

Studio Live: Senat na potezu

N1 Info pre 6 sati
MUP: Uhapšena četvorica poljoprivrednika zbog nasilnog ponašanja na protestu u Novom Sadu

MUP: Uhapšena četvorica poljoprivrednika zbog nasilnog ponašanja na protestu u Novom Sadu

Beta pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Delić: Lekarska komora mora da štiti lekare

Delić: Lekarska komora mora da štiti lekare

Danas pre 20 minuta
Klinički centar Vojvodine: U Urgentni centar 5. i 6. septembra niko nije primljen zbog respiratornih tegoba

Klinički centar Vojvodine: U Urgentni centar 5. i 6. septembra niko nije primljen zbog respiratornih tegoba

Danas pre 1 sat
Šest osoba u izgnanstvu, 22 u pritvoru: Koliko ljudi je režim uhapsio od početka protesta?

Šest osoba u izgnanstvu, 22 u pritvoru: Koliko ljudi je režim uhapsio od početka protesta?

Danas pre 1 sat
Gubitak pamćenja koji dolazi sa godinama ili demencija – kako ih razlikovati?

Gubitak pamćenja koji dolazi sa godinama ili demencija – kako ih razlikovati?

Danas pre 1 sat
(Foto, video) svakodnevna borba protiv bola dečaka leptira: Aleksejeva koža toliko je nežna mu običan dodir stvara rane…

(Foto, video) svakodnevna borba protiv bola dečaka leptira: Aleksejeva koža toliko je nežna mu običan dodir stvara rane, jedini lek je krema od milion dolara

Blic pre 1 sat