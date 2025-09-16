Portparol Evropske komisije: Netačni navodi Rusije da EU podstiče proteste u Srbiji

Beta pre 35 minuta

Portparol Evropske komisije Gijom Mersije je danas izjavio da su netačni navodi Rusije da Evropska unija podstiče proteste u Srbiji, naglasivši da je to "još jedan pokušaj Rusije da proširi dezinformacije i neprijateljsku političku retoriku protiv EU, njenih zemalja članica, ili onih zemalja koje su kandidati za EU".

Mersije je u izjavi za Insajder preneo žaljenje EU što su pojedini mediji u Srbiji proširili taj narativ i naglasio da vlasti u Srbiji treba da deluju na suzbijanju dezinformacija.

"Manipulacija i mešanje stranih informacija, uključujući i anti-EU narative koje propagiraju brojni mediji, kao i dezinformacije - ostaju zabrinjavajuća pitanja kojima se hitno treba pozabaviti. Vlasti u Srbiji su dužne da preuzmu veću odgovornost za suzbijanje dezinformacija, kao i da obezbede proaktivniju i objektivniju komunikaciju o procesu pristupanja Srbije u EU, ali i o samoj EU”, rekao je Mersije.

On je podsetio na reči komesarke za proširenje Marte Kos u Evropskom parlamentu gde je ona ukazala da je Srbija zemlja kandidat za EU gde istinski žele demokratsku Srbiju unutar Evropske unije.

“Nastavićemo sa konstruktivnim angažovanjem i učinićemo sve što je u našoj mogućnosti da pomognemo Srbiji da napreduje na svom putu pristupanja Evropskoj uniji. Međutim, da bi se to dogodilo, neophodni je da se preduzmu konkretni demokratski koraci i reforma”, rekao je Mersije za Insajder.

Spoljna obaveštajna služba Rusije (SVR) je u saopštenju u ponedeljak pisala o navodnoj pripremi nasilnog preuzimanja vlasti u Srbiji na godišnjicu nesreće na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra.

SVR je objavila da EU i njene države članice stoje iza protesta u Srbiji da bi na vlast dovele "poslušno rukovodstvo lojalno Briselu", i da im u tome pomaže nekoliko medija "finansiranih iz Brisela".

Proteste u Srbiji označili su kao subverzivne aktivnosti Evropske unije i njenih država članica uz, kako su naveli, lažna obećanja o skorom ulasku u “cvetajući evropski vrt” što je, kako je napisala SVR, samo mamac.

(Beta, 16.09.2025)

Ključne reči

Evropska UnijaInsajderEURusijaEvropska komisija

