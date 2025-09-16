Američka vojska ponovo zapucala! Ubijene tri osobe, hitno se oglasio Tramp: "Lovimo vas" (foto)

Blic pre 2 sata
Američka vojska ponovo zapucala! Ubijene tri osobe, hitno se oglasio Tramp: "Lovimo vas" (foto)

Predsednik SAD Donald Tramp saopštio je danas da je američka vojska ponovo izvela udar na brod za koji se sumnja da je prevozio drogu iz Venecuele, pri čemu su tri osobe poginule.

- Jutros su, po mom naređenju, američke vojne snage izvele drugi napad na identifikovane izuzetno nasilne kartele za trgovinu drogom i narkoteroriste u zoni odgovornosti Južne komande. Napad se dogodio dok su se ovi potvrđeni narkoteroristi iz Venecuele nalazili u međunarodnim vodama prevozeći ilegalne narkotike (Smrtonosno oružje za trovanje Amerikanaca!) na putu ka SAD - naveo ja Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social. On je upozorio da "ovi izuzetno
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp: Vojska SAD opet napala brod koji je švercovao drogu iz Venecuele

Tramp: Vojska SAD opet napala brod koji je švercovao drogu iz Venecuele

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VenecuelaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Deca jedu kontaminiranu stočnu hranu! Ovaj grad je pravi pakao na zemlji: Ako ostanu, umreće od gladi i bolesti, ako se usude…

Deca jedu kontaminiranu stočnu hranu! Ovaj grad je pravi pakao na zemlji: Ako ostanu, umreće od gladi i bolesti, ako se usude da pobegnu, biće silovani i ubijeni

Blic pre 59 minuta
Drama u Briselu! Pogođen automobil poljskog političara u Evropskom parlamentu: "Izrešetan" iz vazdušnog oružja (foto)

Drama u Briselu! Pogođen automobil poljskog političara u Evropskom parlamentu: "Izrešetan" iz vazdušnog oružja (foto)

Blic pre 24 minuta
Pokušali da ubiju predsednika veštičarenjem: Osuđena dvojica muškaraca u Zambiji: Angažovao ih brat opozicionog poslanika

Pokušali da ubiju predsednika veštičarenjem: Osuđena dvojica muškaraca u Zambiji: Angažovao ih brat opozicionog poslanika

Blic pre 29 minuta
"Ovakav zločin ranije nije viđen": Tramp pozvao Hamas da oslobodi taoce: U protivnom "sve opcije će biti otvorene"

"Ovakav zločin ranije nije viđen": Tramp pozvao Hamas da oslobodi taoce: U protivnom "sve opcije će biti otvorene"

Blic pre 9 minuta
"Nov stepen sposobnosti za napad na neprijatelja" Ukrajinska inovaciona odbrambena grupa "Brejv 1" završila testiranje novih…

"Nov stepen sposobnosti za napad na neprijatelja" Ukrajinska inovaciona odbrambena grupa "Brejv 1" završila testiranje novih kamikaza dronova

Kurir pre 9 minuta