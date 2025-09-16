Američka vojska ponovo zapucala! Ubijene tri osobe, hitno se oglasio Tramp: "Lovimo vas" (foto)

Predsednik SAD Donald Tramp saopštio je danas da je američka vojska ponovo izvela udar na brod za koji se sumnja da je prevozio drogu iz Venecuele, pri čemu su tri osobe poginule.

- Jutros su, po mom naređenju, američke vojne snage izvele drugi napad na identifikovane izuzetno nasilne kartele za trgovinu drogom i narkoteroriste u zoni odgovornosti Južne komande. Napad se dogodio dok su se ovi potvrđeni narkoteroristi iz Venecuele nalazili u međunarodnim vodama prevozeći ilegalne narkotike (Smrtonosno oružje za trovanje Amerikanaca!) na putu ka SAD - naveo ja Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social. On je upozorio da "ovi izuzetno