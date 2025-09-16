"Nora mi je rekla da je policija došla po nju": Oglasila se majka Asmina Durdžića: Prvi put o odnosu sa Aneli Ahmić

Blic pre 1 sat
"Nora mi je rekla da je policija došla po nju": Oglasila se majka Asmina Durdžića: Prvi put o odnosu sa Aneli Ahmić

Otkako je ušao u "Elitu 9", Asmin Durdžić izaziva mnoštvo reakcija javnosti, a sada se oglasila i njegova majka Mevlida.

Asmin je na samom početku izneo mnoštvo detalja o odnosu sa bivšom ženom Aneli Ahmić, a njegova majka kaže da pomno prati učešće sina. - Pratim 24 sata, kada ide on na spavanje, tada idemo i mi. Ovo je sada već on, dobar je. Priča istinu, sve je istina što on priča. Sprečavali smo ga da uđe, nije hteo, ali prelomio je i odlučio. Nismo mogli protiv njegove odluke, rekao je da mora da ode da ispriča svoju istinu. Ljudi znaju samo Anelinu priču, a on je želeo da
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Stanija progovorila o asminovom učešću u "elitu 9": Otkrila pravu sve šta misli, pa priznala zašto nema nijednu fotografiju sa…

Stanija progovorila o asminovom učešću u "elitu 9": Otkrila pravu sve šta misli, pa priznala zašto nema nijednu fotografiju sa njim

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Kaja Ostojić bez odeće na slici: Pevačica prekrila peškirićem atraktivno telo, muškarcima nije dobro

Kaja Ostojić bez odeće na slici: Pevačica prekrila peškirićem atraktivno telo, muškarcima nije dobro

Telegraf pre 18 minuta
Prva "Potera" i već skandal: Previd u pitanju napravio haos na mrežama, gledaoci tvrde da su svi odgovori tačni

Prva "Potera" i već skandal: Previd u pitanju napravio haos na mrežama, gledaoci tvrde da su svi odgovori tačni

Blic pre 48 minuta
"Ne gubite vreme na vikanje i histerisanje, treba vam energija": Žena Darka Lazića o svom prirodnom porođaju: "Boli, ali sve…

"Ne gubite vreme na vikanje i histerisanje, treba vam energija": Žena Darka Lazića o svom prirodnom porođaju: "Boli, ali sve se izdrži"

Blic pre 1 sat
"Neka ljudi razmišljaju šta je bilo između đukića i mene": Anita progovorila o Filipu, pa prozvala Anđela: "on nema šta da…

"Neka ljudi razmišljaju šta je bilo između đukića i mene": Anita progovorila o Filipu, pa prozvala Anđela: "on nema šta da pokaže"

Blic pre 1 sat
"On je smeće, nije se dokazao ni kao muž, ni kao otac": Zadrugar spustio Ivana Marinkovića kao niko, on promenio boje

"On je smeće, nije se dokazao ni kao muž, ni kao otac": Zadrugar spustio Ivana Marinkovića kao niko, on promenio boje

Blic pre 43 minuta