Oboren dron iznad zgrade vlade: Nova drama u Poljskoj: Oglasio se premijer, dvoje uhapšenih!

Poljski premijer Donald Tusk saopštio je da su pripadnici obezbeđenja "neutralisali" dron iznad zgrade vlade u centru Varšave, a dva beloruska državljanina su privedena.

"Malopre, Služba bezbednosti poljske vlade neutralisala je dron koji je leteo iznad zgrade vlade (ulica Parkova) i Belvedera. Dva državljanina Belorusije su uhapšena", poručio je Tusk u objavi na platformi X. On je dodao da je policija pokrenula istragu o incidentu. Palata Belveder je jedna od zvaničnih rezidencija poljskog predsednika. Podsetimo, ovaj incident se dogodio u trenutku kada je Poljska u stanju visoke pripravnosti nakon što je grupa ruskih dronova