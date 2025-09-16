Tusk: Beloruski dron leteo iznad zgrade vlade i rezidencije poljskog predsednika

Poljske službe neutralisale su dron koji se kretao iznad zgrada poljske vlade, između ostalog i Belvedera koji poljski predsednici povremeno koriste kao rezidenciju, sapštio je premijer Donald Tusk. „Služba obezbeđenja države neutralizovala je dron koji se kretao iznad zgrada vlade i Belvedera.

Uhapšena su dvojica državljana Belorusije. Policija je povela istragu incidenta“, objavio je Tusk na mreži Iks. Prošle sedmice u poljski vazdušni prostor upalo je 19 ruskih dronova, deo iz Ukrajine deo sa teritorije Belorusije, što su potvrdile i beloruske vlasti jer su obavestile te noći poljske vlasti da preko njene teritorije ka Poljskoj lete strani dronovi.