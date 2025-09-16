"Ovakav zločin ranije nije viđen": Tramp pozvao Hamas da oslobodi taoce: U protivnom "sve opcije će biti otvorene"

Predsednik SAD Donald Tramp upozorio je da su lideri Hamasa u pojasu Gaze postavili taoce kao ljudske štitove protiv izraelske kopnene ofanzive.

"Nadam se da vođe Hamasa znaju u šta se upuštaju ako urade tako nešto. Ovo je ljudski zločin, kakav je malo ljudi ikada ranije videlo", naveo je Tramp na svojoj platformi Truth Social. On je upozorio da u slučaju da se ovo desi "sve opcije će biti otvorene". Tramp je pozvao palestinsku militantnu grupu da odmah oslobodi sve taoce. (Tanjug)