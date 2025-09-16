"Ovo je dokaz kakav haos vlada: U BiH" Bliže se Dodikov referendum i izbori koje je raspisala cik BiH: Šta će se u naredna dva meseca desiti u Republici Srpskoj?

Formiranjem nove Vlade u Republici Srpskoj vlast u Banjaluci pokušava da pošalje poruku stabilnosti i jedinstva. Ipak, istovremeno, odluka Centralne izborne komisije BiH da raspiše prevremene izbore otvara prostor za dodatne političke sukobe. Nedavni odlazak Milorada Dodika u Moskvu za jedne je potvrda njegove dosledne politike oslanjanja na Rusiju, a za druge pokušaj da u trenutku zategnutih odnosa sa Zapadom potraži snažniju međunarodnu podršku.

U Republici Srpskoj je izabrana nova vlada, ali umesto da smiri političke tenzije, ona otvara nova pitanja. Dok se u Banjaluci govori o referendumu kao jednom od mogućih ciljeva, centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je izbore, pa se sada paralelno vode dva procesa koja mogu dodatno destabilizovati zemlju. Kako kaže ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, Aleksandar Vranješ, stvorena je haotična situacija unutar BiH donošenjem nelegitimnih odluka