Umrla jedna od žena upucanih u naselju Sitnice: Policija i dalje traga za ubicom koji je izrešetao sestre

Mondo pre 1 sat  |  Uroš Matejić
Umrla jedna od žena upucanih u naselju Sitnice: Policija i dalje traga za ubicom koji je izrešetao sestre

U pucnjavi koja se u četvrtak uveče dogodila u naselju Sitnice u Međimurju, jedna od dve teško povređenih žena je, nažalost, preminula.

Druga se žena i dalje bori za život u čakovečkoj bolnici, a počinilac je još uvek u bekstvu. Porodica, prijatelji i poznanici opraštaju se od preminule na društvenim mrežama, prenosi eMeđimurje. Podsetimo, Policijska uprava međimurska potvrdila je da je u večernjim satima 4. decembra došlo do pucnjave iz vatrenog oružja. Prema nezvaničnim informacijama koje su podelili meštani, muškarac je u kući pucao u svoju nevenčanu suprugu, a zatim na ulici i u njenu sestru.
