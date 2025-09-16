Posebna je čast audijencija kod japanskog cara: Vučić iz Tokija: Zamolio sam ga da poseti Srbiju (Video)

Blic pre 46 minuta
Posebna je čast audijencija kod japanskog cara: Vučić iz Tokija: Zamolio sam ga da poseti Srbiju (Video)

"Imao sam jutros audijenciju kod japanskog cara Naruhita, to je posebna čast i važna slika. Zanimljivo je da su njegovi otac i majka bili kao prestolonaslednici 1976. godine. Svaki susret je važan. Imali smo više susreta u Japanu, ali u Beogradu ne i zamolio sam ga da poseti Srbiju", rekao je danas tokom posete Japanu predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On se danas susreo sa japanskim carem Naruhitom, a zatim i sa predsednikom vlade Šigeru Išibom. - Video sam koliko je reč o skromnim ljudima, pristojnim, izuzetno obrazovanim, dobrim, ali i sama imperijalna palata je izraz skromnosti i potrebe da dišete jednako sa svojim narodom. I neverovatno je kako je to minimalistički urađeno i uređeno, da se opet osećate posebno svečano i naročito poštovano - rekao je Vučić. On se zahvalio "japanskim domaćinima na izvanrednom
Aleksandar VučićPredsednik SrbijeJapanTokioTokijo

