Japanci već zapošljavaju 7.000 ljudi u Srbiji – Vučić najavljuje nove investicije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u Tokiju na večeri sa predstavnicima japanskih kompanija da su dobrodošli u našu zemlju i istakao da će u Srbiji uvek imati stabilno i predvidivo poslovno okruženje za investitore.

Vučić je napomenuo da japanske kompanije u Srbiji zapošljavaju skoro 7.000 ljudi i izrazio očekivanje da će poslovna zajednica Japana u našoj zemlji rasti. On je dodao i da su Srbija i Japan u poslednje vreme ubrzali poslovnu saradnju i da je ukupna trgovinska razmena iznosila 331 milion evra. Vučić je danas u Tokiju razgovarao sa predsednikom Vlade Japana Šigeru Išibom o jačanju političkih veza i međusobnoj podršci na međunarodnom planu, ali i o konkretnim
