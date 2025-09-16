Predsednik Vučić sa carem Naruhitom: Srbija i Japan zajedno gledaju u budućnost

RTS pre 19 minuta
Predsednik Vučić sa carem Naruhitom: Srbija i Japan zajedno gledaju u budućnost

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Tokiju sa Njegovim Veličanstvom, carem Japana Naruhitom, i tom prilikom istakao da taj susret otvara novu stranicu u bilateralnim odnosima i šalje jasnu poruku da Srbija i Japan zajedno gledaju u budućnost.

Aleksandar Vučić, na Instagram nalogu buducnostsrbijeav, napisao je da je imao čast da se u Tokiju sastanem sa Njegovim Veličanstvom, carem Japana Naruhitom. "Ovaj susret predstavlja potvrdu dubokog međusobnog poštovanja i prijateljstva koje povezuje naše dve zemlje", naveo je predsednik Vučić. Naglasio je da Srbija i Japan dele zajedničke vrednosti – posvećenost miru, stabilnosti i prosperitetu, kao i snažnu volju da gradimo budućnost zasnovanu na saradnji i
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Predsednik Vučić sa carem Naruhitom: Srbija i Japan zajedno gledaju u budućnost

Predsednik Vučić sa carem Naruhitom: Srbija i Japan zajedno gledaju u budućnost

RTV pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeJapanTokioTokijo

Politika, najnovije vesti »

Delegacija Srbije sa predstavnicima Japanske organizacije za spoljnu trgovinu Džetro

Delegacija Srbije sa predstavnicima Japanske organizacije za spoljnu trgovinu Džetro

RTV pre 29 minuta
Predsednik Vučić sa carem Naruhitom: Srbija i Japan zajedno gledaju u budućnost

Predsednik Vučić sa carem Naruhitom: Srbija i Japan zajedno gledaju u budućnost

RTV pre 34 minuta
Srbiji se postavljaju uslovi koji za druge ne važe: Zašto građani više ne veruju EU: "Proces iscrpljujući, ali nešto je i do…

Srbiji se postavljaju uslovi koji za druge ne važe: Zašto građani više ne veruju EU: "Proces iscrpljujući, ali nešto je i do nas"

Blic pre 24 minuta
Španija ukida više od 50.000 turističkih apartmana

Španija ukida više od 50.000 turističkih apartmana

Dojče vele pre 4 minuta
Predsednik Vučić sa carem Naruhitom: Srbija i Japan zajedno gledaju u budućnost

Predsednik Vučić sa carem Naruhitom: Srbija i Japan zajedno gledaju u budućnost

RTS pre 19 minuta