Predsednik Vučić sa carem Naruhitom: Srbija i Japan zajedno gledaju u budućnost

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Tokiju sa Njegovim Veličanstvom, carem Japana Naruhitom, i tom prilikom istakao da taj susret otvara novu stranicu u bilateralnim odnosima i šalje jasnu poruku da Srbija i Japan zajedno gledaju u budućnost.

Aleksandar Vučić, na Instagram nalogu buducnostsrbijeav, napisao je da je imao čast da se u Tokiju sastanem sa Njegovim Veličanstvom, carem Japana Naruhitom. "Ovaj susret predstavlja potvrdu dubokog međusobnog poštovanja i prijateljstva koje povezuje naše dve zemlje", naveo je predsednik Vučić. Naglasio je da Srbija i Japan dele zajedničke vrednosti – posvećenost miru, stabilnosti i prosperitetu, kao i snažnu volju da gradimo budućnost zasnovanu na saradnji i