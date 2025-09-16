Građanske: Vlast izmenama zakona pokušava da kriminalizuje studentske proteste

Bujanovac, 16. septembar 2025. – Građanske inicijative upozoravaju da vlast pokušava da kriminalizuje proteste kroz predlog izmena i dopuna Krivičnog zakonika, kojim se predviđa da svaka blokada puta bude tretirana kao krivično delo, za koje je zaprećena kazna zatvora do godinu dana.

Kako se navodi u saopštenju, nacrt izmena koji je trenutno na javnoj raspravi do 1. oktobra predviđa izmenu člana 290. Do sada je krivična odgovornost postojala samo ako je blokada saobraćaja ugrožavala živote ljudi ili imovinu većeg obima. Predloženim rešenjem taj uslov se briše, pa će svaka protestna blokada ulice moći da se tretira kao krivično delo – čak i kada ne postoji nikakva stvarna opasnost. Ovo je ozbiljan i opasan presedan. Umesto da odgovaraju oni koji