Ivana Španović posle Svetskog prvenstva: Da je skok udalj verovatno bih plakala, a pošto je troskok svi se smejemo

Danas pre 4 sati  |  Beta
Ivana Španović posle Svetskog prvenstva: Da je skok udalj verovatno bih plakala, a pošto je troskok svi se smejemo
Srpska atletičarka Ivana Španović rekla je da je polovično zadovoljna današnjim nastupom u troskoku na Svetskom prvenstvu u Tokiju, koji je završila na 16. mestu u kvalifikacijama, a da je zbog problema sa povredom i bolovima promenila disciplinu kako bi ostala u sportu. „Ne mogu da kažem da sam super zadovoljna, očekivala sam da ću biti sposobna da skačem na nivou na kom sam skakala cele godine, što smo mislili da će biti potrebno za finale. Znala sam da mogu, ali
AtletikaSvetsko prvenstvoIvana ŠpanovićTokioTokijo

