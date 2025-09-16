Ivana Španović bez plasmana u finale troskoka na SP

TOKIO - Srpska atletičarka Ivana Španović nije uspela danas da se plasira u finale u disciplini troskok na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

Španović je u prvoj seriji kvalifikacija skočila 13,82 metra, zatim je ostvarila rezulat 13,52, dok je u trećem pokušaju skočila 13,66 metara. Srpska atletičarka je na kraju zauzela 16. mesto u kvalifikacijama. Prvih 12 atletičarki se plasiralo u finale, a kvalifikacionu normu od 14,35 metara preskočile su četiri takmičarke. Najbolji rezultat u kvalifikacijama ostvarila je Kubanka Lejanis Perez Ernandez sa 14,66 metara. Finale SP u disciplini troskok na programu je