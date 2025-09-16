Ivana Španović bez plasmana u finale troskoka na SP

RTV pre 48 minuta  |  Tanjug
Ivana Španović bez plasmana u finale troskoka na SP

TOKIO - Srpska atletičarka Ivana Španović nije uspela danas da se plasira u finale u disciplini troskok na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

Španović je u prvoj seriji kvalifikacija skočila 13,82 metra, zatim je ostvarila rezulat 13,52, dok je u trećem pokušaju skočila 13,66 metara. Srpska atletičarka je na kraju zauzela 16. mesto u kvalifikacijama. Prvih 12 atletičarki se plasiralo u finale, a kvalifikacionu normu od 14,35 metara preskočile su četiri takmičarke. Najbolji rezultat u kvalifikacijama ostvarila je Kubanka Lejanis Perez Ernandez sa 14,66 metara. Finale SP u disciplini troskok na programu je
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Španović polovično zadovoljna godinom: "Bilo je očekivano da se ovako nešto desi"

Španović polovično zadovoljna godinom: "Bilo je očekivano da se ovako nešto desi"

Sportske.net pre 1 sat
Ivana Španović posle Svetskog prvenstva: Da je skok udalj verovatno bih plakala, a pošto je troskok svi se smejemo

Ivana Španović posle Svetskog prvenstva: Da je skok udalj verovatno bih plakala, a pošto je troskok svi se smejemo

Danas pre 2 sata
Ivana polovično zadovoljna učinkom u Tokiju: Mislim da je ovo lep kraj godine...

Ivana polovično zadovoljna učinkom u Tokiju: Mislim da je ovo lep kraj godine...

Kurir pre 3 sata
Španović: Najlepša stvar je da sam zdrava

Španović: Najlepša stvar je da sam zdrava

Sportski žurnal pre 2 sata
Srpska atletika doživela tri debakla na Svetskom prvenstvu – sada se uzdamo u Angelinu, Adrianu i Mariju

Srpska atletika doživela tri debakla na Svetskom prvenstvu – sada se uzdamo u Angelinu, Adrianu i Mariju

Nova pre 3 sata
Prve reči Ivane Španović posle eliminacije sa Svetskog prvenstva

Prve reči Ivane Španović posle eliminacije sa Svetskog prvenstva

Nova pre 2 sata
Ivana Španović: "Realno je da i u troskoku jurim medalje"

Ivana Španović: "Realno je da i u troskoku jurim medalje"

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

AtletikaSvetsko prvenstvoIvana ŠpanovićTokioTokijo

Sport, najnovije vesti »

Stiže dodatna zarada od FIFA i za srpske klubove

Stiže dodatna zarada od FIFA i za srpske klubove

Danas pre 14 minuta
Šampionke se provukle: Italijanke u četvrtfinalu Bili Džin King kupa

Šampionke se provukle: Italijanke u četvrtfinalu Bili Džin King kupa

Danas pre 54 minuta
Sjajno finale na 110 metara s preponama na Svetskom prvenstvu, Amerikanac brži od Jamajčana

Sjajno finale na 110 metara s preponama na Svetskom prvenstvu, Amerikanac brži od Jamajčana

Danas pre 2 sata
Na redu je Brazil: Postoji više opcija kako odbojkaši Srbije mogu da se plasiraju u nokaut fazu Svetskog prvenstva

Na redu je Brazil: Postoji više opcija kako odbojkaši Srbije mogu da se plasiraju u nokaut fazu Svetskog prvenstva

Danas pre 1 sat
Najava boljih dana crno-belih: Živko Gocić na klupi Partizana

Najava boljih dana crno-belih: Živko Gocić na klupi Partizana

Danas pre 18 minuta