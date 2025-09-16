Španović bez finala na Svetskom šampionatu

U konačnom poretku troskoka Srpkinja nije ušla među 12

Ivana Španović nije uspela danas da se plasira u finale u disciplini troskok na Svetskom prvenstvu u Tokiju. Španović je u prvoj seriji kvalifikacija skočila 13,82 metra, zatim je ostvarila rezulat 13,51 ali je poništen jer se vratila kroz pesak. U trećem pokušaju skočila je 13,66 metara. Finale SP u disciplini troskok na programu je u četvrtak od 13.55 časova. Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.