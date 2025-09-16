Saša Janković: Sve izgleda kao da neko sistematično vodi rat protiv građana Srbije

Saša Janković: Sve izgleda kao da neko sistematično vodi rat protiv građana Srbije
„CN gas policija ne može i ne sme da koristi. Tačnije, policija ne sme da koristi ništa jače od suzavca, a što bi moglo da ostavi trajnije posledice na zdravlje ljudi. Po mojim saznanjima, poliicja od devesetih godina ne bi trebalo da koristi takva sredstva. Po mojim saznanjima, policja od devesetih godina ne bi trebalo da koristi takva sredstva. Međutim, policija nije pod demokratskom kontrolom, niti je jedina formacija koja deluje. U Srbiji imamo i parapolicijske
