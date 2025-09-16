Uhapšen osumnjičeni za ubistvo i paljenje kuće u Obrenovcu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) uhapsili su S.P. koji se sumnjiči da je danas u Obrenovcu kolima usmrtio 45-godišnjeg muškarca koji je vozio biciklo, a pre toga spalio kuću koja je pripadala ocu poginulog.

Osumnjičeni je, kako je naveo MUP, zadao više udaraca ocu stradalog muškarca i naneo mu lake telesne povrede. S.P. je pobegao sa lica mesta, ali ga je policija ubrzo uhapsila u kukuruzištu blizu Uba. Na teret mu se stavljaju krivična dela ubistvo, izazivanje opšte opasnosti i nanošenje lakih telesnih povreda.