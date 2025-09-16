Osumnjičenom za ubistvo u Obrenovcu određeno zadržavanje: Ubio biciklistu, zapalio kuću, pretukao komšiju, pa se hvalio na mrežama

Osumnjičenom za ubistvo u Obrenovcu određeno je zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su S. P. (37) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo, izazivanje opšte opasnosti i laka telesna povreda. On se sumnjiči da je danas u Obrenovcu automobilom udario i usmrtio četrdesetpetogodišnjeg muškarca koji je upravljao biciklom, nakon čega je pobegao. Prethodno, osumnjičeni je zadao više udaraca šezdesetdevetogodišnjaku,