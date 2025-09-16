Temperatura drastično pada Hladni front sa zapada pristiže u Srbiju, Vojvodina prva na udaru olujni vetrovi tokom noći

Dnevnik pre 3 sata
Temperatura drastično pada Hladni front sa zapada pristiže u Srbiju, Vojvodina prva na udaru olujni vetrovi tokom noći

Ovog poslepodneva hladni front stigao je do severa Vojvodine i temperatura je uz jak severozapadni vetar opala na 20 stepeni, dok je u ostatku Srbije ispreed hladnog fronta i dalje veoma toplo, uz temperature na jugu i jugoistoku zemlje i do 32°C, a u Beogradu je 28 stepeni.

Na severu Srbije dolazi do povećanja oblačnosti, a u ostalim predelima i dalje je vedro. Do kraja dana hladni front nastaviće put preko Vojvodine dalje prema centralnoj Srbiji i preći će preko Beograda. Pri prodoru hladnog fronta južni vetar biće u skretanju na veoma jak severozapadni, na udare prolazno i olujni. Tokom večeri i noći hladni front će uz veoma jak, na udare i olujni severozapadni vetar usloviti i osetniji pad temperature vazduha i za više od 10
