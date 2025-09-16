Spremite se za nevreme! Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije su prvi na udaru, sutra drastičan pad temperature

Spremite se za nevreme! Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije su prvi na udaru, sutra drastičan pad temperature

Prema najnovijem upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) danas nas očekuju vremenske nepogode na teritoriji čitave Srbije. U narednih sat vremena najavljeno je nestabilno vreme propraćeno kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

- Naoblačenje sa kišom, umerenim severozapadnim vetrom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom tokom večeri i noći proširiće se i na sve delove Srbije - navodi RHMZ. U narednih sat vremena nevreme će prvo zahvatiti Bačku, Srem i Podrinje. U zoni premeštanja fronta, ponegde se kratkotrajno očekuju olujni udari severozapadnog vetra. Sutra promenljivo oblačno, vetrovito i svežije, a samo će na istoku i jugu Srbije ujutru biti oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa
