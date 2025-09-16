Tramp: Veliki je problem što zemlje iz EU i NATO kupuju rusku naftu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da nije problem u tome da li će SAD da vrši veći pritisak na Evropsku uniju i NATO povodom rata u Ukrajini, već u tome što zemlje članice bloka i Alijanse kupuju rusku naftu. "Ne želim da oni kupuju rusku naftu, moraju odmah da prestanu.

Nije fer prema nama da oni kupuju rusku naftu a da mi moramo da se staramo za stvari", rekao je Tramp novinarima uoči putovanja u Veliku Britaniju, prenosi Rojters. Naveo je da ''voli Ukrajinu'', ali i priznao da je ta zemlja u ''ozbiljnoj nevolji''. ''Taj rat nikako nije trebalo da se dogodi, zemlja je u veoam ozbiljnoj nevolji, ali ja ću to da zaustavim. Zaustavio sam sedam ratova u poslednjih osam meseci. Mislio sam da će i ovde biti lako jer poznajem (ruskog