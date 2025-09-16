Zaustaviću rat"! Tramp: Volim Ukrajinu, ali zemlja je u ozbiljnim nevoljama! Zelenski će morati da postigne dogovor (video)

Američki predsednik Donald Tramp razgovarao je danas sa novinarima tokom posete Ujedinjenom Kraljevstvu, a kao odgovor na pitanje ukrajinskog novinara govorio je o ratu u Ukrajini i svojim planovima. i mi ćemo to zaustaviti“, rekao je američki predsednik.

Kada je upitan o isporuci američkih sistema „Patriot“ Ukrajini i vremenu njihovog dolaska, Tramp je prvo pitao novinara odakle je. Kada je čuo da je iz Ukrajine, američki predsednik je rekao: „Volim Ukrajinu, volim narod Ukrajine. Zato sam mislio da sam čuo malo ukrajinskog akcenta“. „Ali zemlja je u ozbiljnoj nevolji. To je rat koji nikada nije trebalo da se dogodi. Ali ja ću ga zaustaviti“, dodao je Tramp. „Zaustavio sam sedam ratova u poslednjih osam meseci“