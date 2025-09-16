Zaustaviću rat"! Tramp: Volim Ukrajinu, ali zemlja je u ozbiljnim nevoljama! Zelenski će morati da postigne dogovor (video)

Kurir pre 43 minuta  |  Agencije
Zaustaviću rat"! Tramp: Volim Ukrajinu, ali zemlja je u ozbiljnim nevoljama! Zelenski će morati da postigne dogovor (video)

Američki predsednik Donald Tramp razgovarao je danas sa novinarima tokom posete Ujedinjenom Kraljevstvu, a kao odgovor na pitanje ukrajinskog novinara govorio je o ratu u Ukrajini i svojim planovima. i mi ćemo to zaustaviti“, rekao je američki predsednik.

Kada je upitan o isporuci američkih sistema „Patriot“ Ukrajini i vremenu njihovog dolaska, Tramp je prvo pitao novinara odakle je. Kada je čuo da je iz Ukrajine, američki predsednik je rekao: „Volim Ukrajinu, volim narod Ukrajine. Zato sam mislio da sam čuo malo ukrajinskog akcenta“. „Ali zemlja je u ozbiljnoj nevolji. To je rat koji nikada nije trebalo da se dogodi. Ali ja ću ga zaustaviti“, dodao je Tramp. „Zaustavio sam sedam ratova u poslednjih osam meseci“
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Tramp: Ukrajina je u ozbiljnoj nevolji

Tramp: Ukrajina je u ozbiljnoj nevolji

B92 pre 58 minuta
Tramp upitan za Ukrajinu, njegov odgovor zaledio novinare Pogledajte šta je rekao (video)

Tramp upitan za Ukrajinu, njegov odgovor zaledio novinare Pogledajte šta je rekao (video)

Alo pre 1 sat
Tramp: Veliki je problem što zemlje iz EU i NATO kupuju rusku naftu

Tramp: Veliki je problem što zemlje iz EU i NATO kupuju rusku naftu

Euronews pre 3 sata
”Ukrajina je u ozbiljnoj nevolji” Tramp: Veliki je problem što zemlje iz EU i NATO kupuju rusku naftu

”Ukrajina je u ozbiljnoj nevolji” Tramp: Veliki je problem što zemlje iz EU i NATO kupuju rusku naftu

Dnevnik pre 2 sata
Tramp progovorio o kupovini ruske nafte Predsednik SAD ukazao na veliki problem EU i NATO-a

Tramp progovorio o kupovini ruske nafte Predsednik SAD ukazao na veliki problem EU i NATO-a

Alo pre 3 sata
Tramp: Veliki je problem što zemlje iz EU i NATO kupuju rusku naftu

Tramp: Veliki je problem što zemlje iz EU i NATO kupuju rusku naftu

Politika pre 2 sata
Tramp: Veliki je problem što zemlje iz EU i NATO kupuju rusku naftu

Tramp: Veliki je problem što zemlje iz EU i NATO kupuju rusku naftu

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaDonald TrampRat u Ukrajinivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

49 Sekundi pakla! Planinar snimio svoju smrt: Napao ga medved, očevidac Dimitrije tvrdi da ga je životinja gurnula u prolaviju…

49 Sekundi pakla! Planinar snimio svoju smrt: Napao ga medved, očevidac Dimitrije tvrdi da ga je životinja gurnula u prolaviju gde je stradao

Blic pre 13 minuta
Visoki zvaničnici nemačkog AfD održali sastanak sa zvaničnicima Bele kuće

Visoki zvaničnici nemačkog AfD održali sastanak sa zvaničnicima Bele kuće

Danas pre 13 minuta
„Kriza će uskoro eskalirati u Ukrajini“: Timoti Eš upozorava da početak neće biti na liniji fronta

„Kriza će uskoro eskalirati u Ukrajini“: Timoti Eš upozorava da početak neće biti na liniji fronta

Danas pre 13 minuta
Milanović: Izrael je odgovoran za bestijalne ratne zločine

Milanović: Izrael je odgovoran za bestijalne ratne zločine

Danas pre 38 minuta
Tramp: Zelenski će morati da postigne dogovor

Tramp: Zelenski će morati da postigne dogovor

Danas pre 1 sat