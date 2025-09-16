Planirana isključenja struje u više naselja Kragujevca

Glas Šumadije pre 21 minuta  |  Petar Nikolić
Planirana isključenja struje u više naselja Kragujevca

Elektrodistribucija Kragujevac najavila je planirana isključenja električne energije za utorak, 16. septembar 2025. godine, na više lokacija zbog radova na mreži.

U periodu od 09:00 do 14:00 časova bez struje će biti potrošači u Resniku, Novom Milanovcu, Nikšiću, Prnjavoru, Žirovnici i Badnjevcu. Od 09:00 do 15:00 časova isključenja su planirana u Opornici (ulica Beogradska) i u naselju Desimirovac (Gajić). Ulice Ivanke Moačević, G. Piteštija i Goranska ostaće bez napajanja u intervalu od 09:00 do 14:00 časova. Takođe, od 09:00 do 15:00 časova isključenja će biti sprovedena u naselju Crveno brdo, kao i u ulicama Gavrila
