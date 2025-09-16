Šok: Razvod o kom bruji srpska sportska javnost!

Hot sport pre 2 sata
Šok: Razvod o kom bruji srpska sportska javnost!

Kraj jedne divne ljubavne priče! Sada već nekadašnji sportski par iz Srbije, odbojkašica Maja Ognjenović i bivši vaterpolista Danilo „Dača” Ikodinović, stavili su tačku na brak posle devet godina zajedničkog života.

Iako su tokom godina imali nesuglasice koje su povremeno prevazilazili, ovog leta odlučili su da se raziđu. Razdvojenost je trajala poslednjih meseci – Maja je zbog profesionalnih obaveza boravila u Italiji, dok se Danilo zadržavao u Beogradu. Njihov svakodnevni život pod različitim krovovima dodatno je ubrzao odluku o razvodu. Na društvenim mrežama, Maja je uklonila većinu zajedničkih fotografija, zadržavši samo jednu koja podseća na lepe trenutke iz njihove
