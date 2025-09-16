KCV: Nijedan pacijent s respiratornim tegobama nije primljen u Urgentni centar 5. i 6. septembra

Klinički centar Vojvodine (KCV) saopštio je da u Urgentni centar (UC) te zdravstvene ustanove 5. i 6. septembra nijedan pacijent nije primljen niti pregledan zbog respiratornih tegoba.

U saopštenju povodom navoda o vrsti suzavca koji je korišćen tokom protesta 5. septembra u Novom Sadu, Klinički centar Vojvodine je istakao da su dovezene ili pregledane 24 osobe zbog povreda zadobijenih tokom protesta. "Svi povređeni primljeni su sa kontuzionim povredama, ogrebotinama i nagnječenjima", dodaje se u saopštenju. Navodi se da je od svih prijavljenih pacijenata jedan zadržan na bolničkom lečenju, dok su ostali nakon pregleda i ukazane medicinske pomoći