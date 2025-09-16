Na današnji dan, 16. septembar

N1 Info pre 29 minuta  |  Beta
Na današnji dan, 16. septembar
Na današnji dan dogodilo se: 1380. Umro je francuski kralj Šarl V Mudri, koji je 1358, kao regent, dok je njegov otac Žan II bio zarobljenik Engleza, ugušio veliki seljački ustanak, Žakeriju. Stupio je na presto 1360, a u Stogodišnjem ratu uspeo da povrati od Engleza veći deo teritorije. Podsticao je nauku i kulturu. Nasledio ga je sin Šarl VI Ludi. 1387. Rođen je engleski kralj Henri V, koji je tokom vladavine (1413-22) nastavio Stogodišnji rat sa Francuskom i
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Vremeplov: Rođen knez Mihailo Obrenović

Vremeplov: Rođen knez Mihailo Obrenović

RTV pre 6 sati
Na današnji dan, 16. septembar

Na današnji dan, 16. septembar

B92 pre 6 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 16. septembar

Na današnji dan, 16. septembar

N1 Info pre 29 minuta
Pretežno sunčano i toplo, uveče naoblačenje sa kišom, temperatura do 33 stepena

Pretežno sunčano i toplo, uveče naoblačenje sa kišom, temperatura do 33 stepena

RTV pre 9 minuta
Ostvarenje američkog sna u Srbiji košta nas oko milion evra

Ostvarenje američkog sna u Srbiji košta nas oko milion evra

Bloomberg Adria pre 29 minuta
Danas toplo, ali sledi preokret Evo kada nam stiže nova tura pljuskova s grmljavinom i vetrom olujne jačine

Danas toplo, ali sledi preokret Evo kada nam stiže nova tura pljuskova s grmljavinom i vetrom olujne jačine

Alo pre 34 minuta
Danas je sveti sveštenomučenik antim Svaki vernik danas treba ovo uradi za zdravlje i sreću

Danas je sveti sveštenomučenik antim Svaki vernik danas treba ovo uradi za zdravlje i sreću

Alo pre 34 minuta