Nova.rs: Privedena trojica poljoprivrednika zbog incidenta na protestu u Novom Sadu

N1 Info pre 12 minuta  |  nova.rs
Policija je jutros privela trojicu poljoprivrednika iz Udruženja "Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije" zbog incidenta koji se dogodio na jučerašnjem protestu u Novom Sadu, saznaje Nova.rs.

Kako je za Nova.rs potvrdio Mileta Slankamenac, poljoprivrednici su privedeni zbog incidenta koji se dogodio sa dvojicom mladića koji su juče prekinuli protest poljoprivrednika ispred Banovine u Novom Sadu. Dva poljoprivrednika su iz Bačke, a jedan iz Banata, naveo je Slankamenac. Uskoro opširnije…
