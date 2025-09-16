Nova.rs: Privedena trojica poljoprivrednika zbog incidenta na protestu u Novom Sadu

Policija je jutros privela trojicu poljoprivrednika iz Udruženja "Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije" zbog incidenta koji se dogodio na jučerašnjem protestu u Novom Sadu, saznaje Nova.rs.

Kako je za Nova.rs potvrdio Mileta Slankamenac, poljoprivrednici su privedeni zbog incidenta koji se dogodio sa dvojicom mladića koji su juče prekinuli protest poljoprivrednika ispred Banovine u Novom Sadu. Dva poljoprivrednika su iz Bačke, a jedan iz Banata, naveo je Slankamenac. Uskoro opširnije…