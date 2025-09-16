Podignuta optužnica protiv Vesića i još 12 osoba zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu

N1 Info pre 34 minuta  |  N1 Beograd
Podignuta optužnica protiv Vesića i još 12 osoba zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je, nakon dopune istrage, podiglo optužnicu protiv 13 osoba, uključujući bivšeg ministra saobraćaja Gorana Vesića i bivšu direktorku Infrastrukture železnice Srbije Jelene Tanasković, zbog pada nadstrešnice na ulazu u Železničku stanicu Novi Sad, u kom je poginulo 16 osoba.

Povodom tragičnog događajem od 1. novembra 2024. godine kada je usled rušenja nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu poginulo šesnaest osoba, a jedna je teško povređena, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da 16. septembra, u skladu sa zakonom, podiglo Optužnicu protiv trinaest optuženih zbog opravdane sumnje da su učinili krivična dela koja se pravno kvalifikuju kao Teška dela protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 Krivičnog zakonika. Više
