Podignuta optužnica protiv Vesića i još 12 osoba zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu

Povodom tragičnog događajem od 1. novembra 2024. godine kada je usled rušenja nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu poginulo šesnaest osoba, a jedna je teško povređena, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da 16. septembra, u skladu sa zakonom, podiglo Optužnicu protiv trinaest optuženih zbog opravdane sumnje da su učinili krivična dela koja se pravno kvalifikuju kao Teška dela protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 Krivičnog zakonika.